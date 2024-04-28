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لبنان

وسيم مفقود.. فهل تعرفون مكانه؟

Lebanon 24
28-04-2024 | 07:24
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عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقود، القاصر: وسيم عويد الملحم (من مواليد عام 2008، سوري)، الذي غادر حوالى السّاعة 8:00 من تاريخ 25-4-2024 منزل ذويه، الكائن في بلدة برجا / حيّ السّراي، ولم يعُد لغاية تاريخه.
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وطلبت المديرية من الذين شاهدوه ولديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكانه الاتّصال بفصيلة برجا في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 623585/07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
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