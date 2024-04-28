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لبنان

وزير الاقتصاد غادر الى قطر

Lebanon 24
28-04-2024 | 07:30
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غادر وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام الى دولة قطر، للمشاركة في الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى على مستوى الوزراء.

 وسيعقد سلام عدداً من اللقاءات مع القيادات القطرية استكمالاً لجولته السابقة.
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قطر

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