وزير الاقتصاد غادر الى قطر

غادر وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام الى دولة قطر، للمشاركة في الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى على مستوى الوزراء.



وسيعقد سلام عدداً من اللقاءات مع القيادات القطرية استكمالاً لجولته السابقة.

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