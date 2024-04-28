بوحبيب التقى الزياني: لبنان يستبشر خيراً

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التقى وزير د. عبد الله بو حبيب، اليوم الاحد، وزير خارجية مملكة ⁧‫البحرين‬⁩ د. عبداللطيف بن راشد الزياني.بعد اللقاء، رّحب بوحبيب بوجود الوزير الزياني في بيروت، وقال: "نطمح لمزيد من تطور في العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين".واعتبر ان "نجاح قمة المنامة المقبلة مصلحة عربية مشتركة، ولبنان يستبشر خيراً".