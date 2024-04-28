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لبنان

عاجل من طرابلس... ماذا يجري عند مستديرة الساعة في مدينة الميناء؟ (صور)

Lebanon 24
28-04-2024 | 09:18
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تجمّع أصدقاء الشرطي حسين العبوشي عند مستديرة الساعة في مدينة الميناء، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


ويعمد المجتمعون الى قطع الطريق احتجاجاً على استدعاء العبوشي الى التحقيق على خلفية الاشكال الذي وقع نهار امس، تخلله اعتداء من قبل شرطة بلدية الميناء على مؤهل اول في الامن العام اللبناني "ع.م" ورمي محتويات محله على الطريق واقفاله بالقوة.
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