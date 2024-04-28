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لبنان
كان رفيق الإمام الصدر.. حركة أمل تنعى أحد قادتها المؤسسين
Lebanon 24
28-04-2024
|
09:36
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نعت حركة أمل، أحد قادتها المؤسسين، "عضو المكتب السياسي في الحركة المربي الحاج عاطف عون". وقد جاء في بيان النعي:
"ننعى إلى سماحة الإمام القائد المؤسس السيد موسى الصدر وإلى أبنائه المجاهدين في حركة أمل وجماهيرها والى اللبنانيين عامة، واحداً من اولئك الطيبين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى الرمق الأخير في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن لبنان ورفعته ومنعته وعن الإنسان مهما غلت التضحيات". وأضاف: "ننعى اليهم أخاً... ورفيقاً... وقائداً مؤسساً الى جانب سماحة الإمام السيد موسى الصدر لحركة أمل فكان ظله وكلمة سره وصوته المدوي في برية العالم. ننعى اليهم الأخ المجاهد عضو المكتب السياسي في الحركة المربي الأستاذ الحاج عاطف عون".
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وتابع: "إن هيئه الرئاسة في الحركة وفي اللحظة التي تفتقد فيها الأخ المجاهد عاطف عون عهدها ووعدها للراحل الكبير ان يبقى فينا فكرة وفكراً ونهجاً وقدوة، بهم نستظل في وضوح الرؤيا والثبات على النهج ولن نضل الطريق".
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