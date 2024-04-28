الجماعة الإسلامية: حريصون على أمن وسلامة الوطن واستقراره

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وإذ شكرت الجماعة الإسلامية "الأهالي في عكار والشمال على وفائهم ومشاركتهم في تشييع القائدين خلف". وأسفت "للمظاهر المسلّحة وإطلاق الرصاص الذي رافق انتقال جثماني الشهيدين من طرابلس إلى ببنين وخلال التشييع"، وقالت: "ونعتبر أنّه خارج عن أخلاق أهلنا وطبيعتهم"، مؤكدة "حرصها على استقرار الوطن وأمن المواطن"، ومعتبرة أنّ "أيّ رصاصة تُطلق بغير اتجاه العدو الإسرائيلي هي في المكان الخطأ، وأيّ مشهد يثير الذعر والخوف بين اللبنانيين غير مقبول، والجميع مدعو لبذل جهده في حماية وإعمار وبناء الوطن ومؤسساته". نوهت الجماعة الاسلامية بـ"وفاء محافظة عكار وبلدة ببنين والشمال لقضايا الوطن والأمة وانخراطها في التعبير عن الوحدة الوطنية التي تجلّت بالدماء الطاهرة للشهيدين مصعب وبلال خلف، التي روت أرض البقاع الغربي دفاعاً عن أهل الجنوب ونصرة لأهل فلسطين".وإذ شكرت الجماعة الإسلامية "الأهالي في عكار والشمال على وفائهم ومشاركتهم في تشييع القائدين خلف". وأسفت "للمظاهر المسلّحة وإطلاق الرصاص الذي رافق انتقال جثماني الشهيدين من طرابلس إلى ببنين وخلال التشييع"، وقالت: "ونعتبر أنّه خارج عن أخلاق أهلنا وطبيعتهم"، مؤكدة "حرصها على استقرار الوطن وأمن المواطن"، ومعتبرة أنّ "أيّ رصاصة تُطلق بغير اتجاه العدو الإسرائيلي هي في المكان الخطأ، وأيّ مشهد يثير الذعر والخوف بين اللبنانيين غير مقبول، والجميع مدعو لبذل جهده في حماية وإعمار وبناء الوطن ومؤسساته".

إلى ذلك، شدّد رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان علي أبو ياسين، خلال تشييع شهيدي الجماعة وجناحها العسكري المقاوم (قوات الفجر) مصعب وبلال خلف في بلدة ببنين بعكار على أنّ "الجماعة حريصة كلّ الحرص على أمن الوطن وسلامته واستقراره".



وإذ أشاد بتضحية الشهيدين خلف وأبناء عكار عموماً، وأشار إلى أنّ "هذه التضحية جسّدت معاني الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يستبيح كل شيء في لبنان"، مضيفاً أنّ مقاومته "واجب على الجميع".