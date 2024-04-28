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لبنان
الموسوي: لن نتراجع عن قرار الدفاع عن أهلنا ووطننا
Lebanon 24
28-04-2024
|
10:58
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اعتبر النائب الدكتور إبراهيم الموسوي أن "هناك حملة تهويل مبرمجة ومنظمة انطلقت مؤخراً من دول وحكومات الغرب، ومن قبل مبعوثين وموفدين أتوا ليهولوا علينا، ولكن كل هذا الصراخ والعويل لن يفيدهم في شيء، ولن يغير في موقفنا أبداً".
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وقال خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة لـ"حزب الله" في البقاع: "موقفنا واضح هو الثبات والاستمرار في المواجهة دفاعاً عن وطننا لبنان وإسناداً ونصرة لأهلنا في غزة وفي فلسطين، ولن نتراجع عن قرار الدفاع عن أهلنا ووطننا، وإذا كانوا صادقين في مساعيهم، فليذهبوا إلى المحتل والمعتدي، وليمارسوا ضغوطهم كي يتوقف الصهيوني عن حرب الإبادة الجماعية والمجازر المستمرة".
ورأى أن "كل التدمير والقتل الذي يحصل لن يقدم لإسرائيل أي خطوة، ولن يحقق أي هدف من أهدافها. إسرائيل فشلت استراتيجيا، ودليل فشلها أنها غرقت في مستنقع الحرب في رمال غزة، وان جل ما يفعله الصهاينة الآن هو المزيد من التعمق في الفشل والتخبط والضياع والخسران، لذلك يستقيل جنرالات العدو، لأن المعركة انتهت ولم يعد لديهم إمكانية لفعل أي شيء آخر".
وختم الموسوي: "نرى بشائر النصر في غزة كما نرى بشائر النصر في لبنان، كما نراها على مستوى محور المقاومة، ولقد قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سبيل ذلك المزيد من الدعم لهذا المحور في ضربها العدو الصهيوني يوم 14 نيسان، اذ أرَّخت هذه الضربة إلى حد فاصل لمرحلة جديدة دخلت فيها المنطقة، عنوانها اقتدار وقوة الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة".
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