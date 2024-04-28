Advertisement

لبنان

عصر اليوم.. حزب الله يستهدف رويسات العلم

Lebanon 24
28-04-2024 | 11:38
A-
A+
Doc-P-1193035-638499263364278557.jpeg
Doc-P-1193035-638499263364278557.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصره استهدفت  عند الساعة (18:00) من عصر اليوم موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.‏
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.. "الحزب" يستهدف موقع رويسات العلم
lebanon 24
28/04/2024 22:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يستهدف رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة
lebanon 24
28/04/2024 22:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله أعدّ كميناً مركباً من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا
lebanon 24
28/04/2024 22:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مروحيات إسرائيلية فوق مزارع شبعا بعد استهداف موقع رويسات العلم الإسرائيلي
lebanon 24
28/04/2024 22:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24

اليوم..

يستهدف

رويسات

العلم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:57 | 2024-04-28
15:09 | 2024-04-28
14:32 | 2024-04-28
13:39 | 2024-04-28
13:38 | 2024-04-28
13:30 | 2024-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24