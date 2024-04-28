عصر اليوم.. حزب الله يستهدف رويسات العلم

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصره استهدفت عند الساعة (18:00) من عصر اليوم موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.‏

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