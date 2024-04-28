سيجورنيه من قصر الصنوبر: أولوية فرنسا هي الحفاظ على لبنان ودعمه

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في تصريح من قصر الصنوبر مساء اليوم الأحد، أن "لبنان بحاجة إلى إصلاحات وسنواصل العمل على إخراجه من أزمته"، مشددا على أن "مسؤولية وأولوية فرنسا هي الحفاظ على لبنان ومنع الإنجرار إلى حرب واسعة".وأكد "أننا نرفض السيناريو الأسوأ في جنوب لبنان فالمدنيّون هم من يدفعون الثمن، وليس من مصلحة أحد أن تستمرّ الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وهذه هي الرسالة التي نقلتها إلى المسؤولين اللبنانيين وسأنقلها إلى الجانب الإسرائيلي".وأضاف: "يجب أن تُستغلّ الفرص الدبلوماسية، ومن الضروري تطبيق القرار 1701 كاملًا"، كاشفا عن "أننا قدّمنا اقتراحات لجميع الشركاء، وسننتظر الرد الإسرائيلي وأخذنا باقتراحات وتعديلات الجانب اللبناني"، مشيرًا إلى أن "رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانيول ماكرون قد استقبل الرئيس ميقاتي وقائد الجيش والملاحظات أخذت بالكامل وجهودنا مستمرة في هذا السياق".وتابع: "التصعيد قائم وموجود جنوب لبنان ونأمل أن تصل محادثاتنا إلى اتفاق بين الاطراف، ومستمرون بعملنا الدبلوماسي تفادياً لاشتعال المنطقة".