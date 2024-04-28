في طرابلس.. إشكال تطوّر إلى إطلاق نار

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أفادت مندوبةعن وقوع اشكال بين المدعو "ف.ح" و "م.ج.د" بالقرب من ثانوية القبة في طرابلس تطور إلى إطلاق نار متبادل نتج عنه إصابة فان معد لبيع "الأيس كريم" في المحلة دون وقوع إصابات في الأرواح .على اثره تجمع عدد من الشبان المناصرين لأحد طرفي الإشكال، فيما حضرت قوة من الجيش الى المكان وتعمل على تعقب مطلق النار الذي فرّ إلى جهه مجهولة.وعُرف أن الإشكال ناتج عن خلافات سابقة بين الطرفين.