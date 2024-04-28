المدفعية الإسرائيلية تُشعل ليل الجنوب.. إليكم آخر المستجدات

لا تزال البلدات والقرى الحدودية الجنوبية تشهد اعتداءات متواصلة من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال قصف أهداف بالمدفعية الإسرائيلية.

"لبنان24" أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصفت من مرابضها في فلسطين المحتلة اطراف بلدتي مروحين وشيحين في القطاع الغربي من جنوب لبنان، والأحراج المحيطة بالبلدتين ومنطقة جبل باصيل.

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وكانت في وقت سابق قد تعرضت أطراف زبقين إلى قصف مدفعي إسرائيلي أيضا. وفي التفاصيل، فقد أفادت مندوبةأن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصفت من مرابضها في فلسطين المحتلة اطراف بلدتي مروحين وشيحين في القطاع الغربي من جنوب لبنان، والأحراج المحيطة بالبلدتين ومنطقة جبل باصيل.وكانت في وقت سابق قد تعرضت أطراف زبقين إلى قصف مدفعي إسرائيلي أيضا.

كما وأشارت المعلومات إلى سقوط عدد من القذائف الإسرائيلية في المناطق الحرجية عند أطراف بلدة رامية.

كذلك، استهدف العدو جبل بلاط وأطراف بلدة راميا بالقذائف المدفعية، بالتزامن مع القاء قنابل مضيئة في سماء المنطقة.