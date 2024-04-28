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لبنان

المدفعية الإسرائيلية تُشعل ليل الجنوب.. إليكم آخر المستجدات

Lebanon 24
28-04-2024 | 12:37
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العدو يستهدف جبل بلاط وأطراف بلدة راميا بالقذائف المدفعية، بالتزامن مع القاء قنابل مضيئة في سماء المنطقة.
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لا تزال البلدات والقرى الحدودية الجنوبية تشهد اعتداءات متواصلة من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال قصف أهداف بالمدفعية الإسرائيلية.
 
وفي التفاصيل، فقد أفادت مندوبة "لبنان24" أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصفت من مرابضها في فلسطين المحتلة اطراف بلدتي مروحين وشيحين في القطاع الغربي من جنوب لبنان، والأحراج المحيطة بالبلدتين ومنطقة جبل باصيل.
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وكانت في وقت سابق قد تعرضت أطراف زبقين إلى قصف مدفعي إسرائيلي أيضا.
 
كما وأشارت المعلومات إلى سقوط عدد من القذائف الإسرائيلية في المناطق الحرجية عند أطراف بلدة رامية.
 
كذلك، استهدف العدو جبل بلاط وأطراف بلدة راميا بالقذائف المدفعية، بالتزامن مع القاء قنابل مضيئة في سماء المنطقة.
 
 
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