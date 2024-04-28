توترٌ أمام مستشفى حكوميّ في طرابلس.. اعتداء وإطلاق نار

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أفادت مندوبةعم وقوع إشكال أمام طوارئ مستشفى الحكومي في منطقة القبة طرابلس بين كل من المدعو "ا.د" و شبان من آل "د" على خلفية حادث سير بين سيارة ودراجة نارية في المحلة المذكورة.وتطور الإشكال إلى الإعتداء بالضرب من قبل الشبان على المدعو "ا.د" ليقوم على اثرها المعتدى عليه بإطلاق النار في الهواء من مسدس حربي وفرار كلا الطرفين الى جهه مجهولة دون وقوع اصابات في الارواح.