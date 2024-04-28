Advertisement

لبنان

توترٌ أمام مستشفى حكوميّ في طرابلس.. اعتداء وإطلاق نار

Lebanon 24
28-04-2024 | 12:59
A-
A+
Doc-P-1193064-638499316177811016.jpg
Doc-P-1193064-638499316177811016.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عم وقوع إشكال أمام طوارئ مستشفى الحكومي في منطقة القبة طرابلس بين كل من المدعو "ا.د" و شبان من آل "د" على خلفية حادث سير بين سيارة ودراجة نارية في المحلة المذكورة.
Advertisement

وتطور الإشكال إلى الإعتداء بالضرب من قبل الشبان على المدعو "ا.د" ليقوم على اثرها المعتدى عليه بإطلاق النار في الهواء من مسدس حربي وفرار كلا الطرفين الى جهه مجهولة دون وقوع اصابات في الارواح.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:57 | 2024-04-28
15:09 | 2024-04-28
14:32 | 2024-04-28
13:39 | 2024-04-28
13:38 | 2024-04-28
13:30 | 2024-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24