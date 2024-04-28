عن زيارة هوكشتاين والورقة الفرنسية.. هذا ما قاله بري

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، حيث تناولا البحث في تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.

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في السياق، قال بري لقناة "الجديد" أن "الجانب اللبناني لم يتسلم الورقة الفرنسية حتى هذه اللحظة.. كان من المفترض أن نتسلمها قبل يومين من وصول سيجورنيه".



أضاف:" عندما سألت سيجورنيه عن سبب عدم ارسال الورقة الفرنسية رد انها ستصلكم خلال ساعات واتفقنا أن ندرسها بمجرد وصولها".



واستطرد:" سيجورنيه لم يأت على سيرة فصل الجبهات بل كررت على مسمعه أنه عندما تقف الحرب على غزة تقف الجبهة في لبنان".

وعن زيارة هوكشتاين إلى لبنان، أشار بري إلى أن الاخير لم يطلب موعداً ولم يقل أنه سيزور لبنان.



وفي سياق منفصل، قال بري عن لقاء معراب: "ما عم بتدخل بهالأمور". وعن مقاطعة الاشتراكي للقاء قال:" انا مع وليد جنبلاط ظالماً ام مظلوماً".