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لبنان

عملية جديدة لحزب الله.. هذا ما استهدفه مساء اليوم

Lebanon 24
28-04-2024 | 13:38
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصره استهدفت  مساء ‏اليوم مبنىً يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا وأصابوه ‏إصابةً مباشرة،‏ وذلك رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة.
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