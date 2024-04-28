عملية جديدة لحزب الله.. هذا ما استهدفه مساء اليوم

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصره استهدفت مساء ‏اليوم مبنىً يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا وأصابوه ‏إصابةً مباشرة،‏ وذلك رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة.

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