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لبنان

توتر كبير في الدورة.. هذا ما حصل مساء اليوم

Lebanon 24
28-04-2024 | 14:32
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أقدم شخص مجهول الهوية على طعن الشاب "ع.ج" من التابعية السورية بعدة طعنات سكين وذلك في محلة الدورة دون معرفة الأسباب، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

على أثرها نقل الى مستشفى مار يوسف الدورة لكنه مالبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته.
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وقد حضرت الأجهزة الأمنية وباشرت بالتحقيقات اللازمة والعمل جاري على تعقب القاتل وتحديد هويته تمهيدا لتوقيفه، وقد أشارت المعلومات الأولية الى ان القاتل ينتمي الى أحد الأحزاب في المنطقة.

وتشهد المنطقة حال من التوتر وتجمع لعدد من الأشخاص السوريين إعتراضا على ما حدث وسط انتشار كثيف للأجهزة الأمنية وللجيش اللبناني في المحلة المذكورة.
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