21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توتر كبير في الدورة.. هذا ما حصل مساء اليوم
Lebanon 24
28-04-2024
|
14:32
A-
A+
=
photos
0
A+
A-
أقدم شخص مجهول الهوية على طعن الشاب "ع.ج" من التابعية السورية بعدة طعنات سكين وذلك في محلة الدورة دون معرفة الأسباب، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
على أثرها نقل الى مستشفى مار يوسف الدورة لكنه مالبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته.
Advertisement
وقد حضرت الأجهزة الأمنية وباشرت بالتحقيقات اللازمة والعمل جاري على تعقب القاتل وتحديد هويته تمهيدا لتوقيفه، وقد أشارت المعلومات الأولية الى ان القاتل ينتمي الى أحد الأحزاب في المنطقة.
وتشهد المنطقة حال من التوتر وتجمع لعدد من الأشخاص السوريين إعتراضا على ما حدث وسط انتشار كثيف للأجهزة الأمنية وللجيش اللبناني في المحلة المذكورة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورٌ من داخل زنزانة هنيبعل القذافي في لبنان.. وهذا ما كشفه عن حالته
Lebanon 24
صورٌ من داخل زنزانة هنيبعل القذافي في لبنان.. وهذا ما كشفه عن حالته
15:27 | 2024-04-27
27/04/2024 03:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريد المرور على طريق المطار.. خبرٌ عاجل جداً
Lebanon 24
لمن يريد المرور على طريق المطار.. خبرٌ عاجل جداً
02:00 | 2024-04-28
28/04/2024 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
منى واصف تصدم الجميع بأمنيتها بعد الوفاة!
Lebanon 24
منى واصف تصدم الجميع بأمنيتها بعد الوفاة!
16:13 | 2024-04-27
27/04/2024 04:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من هزة أرضية في البقاع؟ إقرأوا هذا الخبر!
Lebanon 24
هل من هزة أرضية في البقاع؟ إقرأوا هذا الخبر!
16:18 | 2024-04-27
27/04/2024 04:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يستعدّ.. هذه آخر تطورات "بلومبيرغ"
Lebanon 24
مصرف لبنان يستعدّ.. هذه آخر تطورات "بلومبيرغ"
02:15 | 2024-04-28
28/04/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:57 | 2024-04-28
ميقاتي التقى وزير خارجية البحرين.. وبحث في جدول أعمال القمة العربية المقبلة
15:09 | 2024-04-28
إشكال تجدد.. تضارب وحرق سيارة مواطن في عكار
13:39 | 2024-04-28
سقوط بالون حراري في بلدة جنوبية.. شاهدوا كيف تعامل الجيش معه
13:38 | 2024-04-28
عملية جديدة لحزب الله.. هذا ما استهدفه مساء اليوم
13:30 | 2024-04-28
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
13:12 | 2024-04-28
عن زيارة هوكشتاين والورقة الفرنسية.. هذا ما قاله بري
فيديو
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
28/04/2024 22:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
02:07 | 2024-04-25
28/04/2024 22:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
03:22 | 2024-04-24
28/04/2024 22:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24