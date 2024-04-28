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لبنان

إشكال تجدد.. تضارب وإحراق سيارة مواطن في عكار

Lebanon 24
28-04-2024 | 15:09
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع إشكال عائلي اليوم في بلدة الدورة في عكار، تخلّله إطلاق نار وتضارب، نتج عنه سقوط عدد من الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الحكومي في حلبا للعلاج. 
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وقد تجدد الإشكال في البلدة ليلا وسط إطلاق نار بشكل متقطع، كما وأُحرقت سيارة المواطن "أ.ر" على خلفيّة الإشكال.
 
وتشهد المنطقة حالا من التوتر، حسب المعلومات.
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