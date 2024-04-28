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لبنان
إتصالات بعيدة عن الأضواء
Lebanon 24
28-04-2024
|
17:36
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تدور إتصالات بعيدة عن الأضواء بين طرفين حزبيَّين شهدت العلاقة بينهما تحسناً مفاجئاً في الفترة الأخيرة، رغم العداوة السياسية التي تحكَّمت بعلاقاتهما المتوترة سابقاً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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