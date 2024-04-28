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لبنان
هل نضجت معادلة مزارع شبعا مقابل رفح؟
Lebanon 24
28-04-2024
|
22:53
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كتب ناصر قنديل في" البناء": لا يستطيع أحد أن يزعم معرفة ماذا يدور في عقل المقاومة، وما هي خططها. فالمقاومة لا تتحدث وتترك الميدان يتحدث. معلوم لدى المقاومة كما لكل متابع أن القبول بشروط المقاومة في غزة يعني بنظر قادة الكيان هزيمة استراتيجية، ولولا ذلك لكان أهون السبل لديه للتخلص من أعباء جبهة كجبهة لبنان.
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لأن المقاومة شجاعة وملتزمة بمعادلاتها فهي حكماً تملك جواباً عن شيء نوعي يعادل عملية رفح، ولأن المقاومة عاقلة وحكيمة فهي طبعاً لا تريد لما تخططه أن يفجّر حرباً كبرى لا تريدها، لذلك من المنطقي هنا التوقف أمام ما يتسرّب عن مناقشات تدور في مناخ جيش الاحتلال وتقول إنه يخشى أن يكون هذا التركيز الناري من جانب المقاومة على مواقع الاحتلال في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بنيّة تدميرها، نوعاً من تهيئة الأرضية لعمل عسكري بري تقوم به المقاومة لتحرير المزارع، وهي أرض لبنانية لا يستطيع أحد مجادلة المقاومة في شرعيّة فعلها التحريريّ، لا في لبنان ولا خارج لبنان.
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