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لبنان

المساعي الديبلوماسية على إيقاع التصعيد والتهديد

Lebanon 24
28-04-2024 | 22:54
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كتب صلاح سلام في" اللواء": تجدُّد المساعي الأميركية والفرنسية بين بيروت وتل أبيب، يؤكد جدية التهديدات الإسرائيلية بشن حرب شاملة على لبنان. 
أصبح واضحاً أن اللبنانيين لا يريدون الحرب، وغير جاهزين لخوضها، بل البلد غير مهيأ لتحمل تداعياتها المدمرة، بغض النظر عن حجم الأضرار التي ستلحق بالمدن الإسرائيلية والمرافق الحيوية. 
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 وفي ظل غياب الإجماع الوطني على قرار الحرب، فإن أي إنزلاق نحو مواجهة مفتوحة مع العدو الإسرائيلي، سيزيد حدة الإنقسامات اللبنانية، ويضرب قواعد الوحدة الوطنية.
تجنيب لبنان كأس الحرب المريرة يتطلب الكثير من الحكمة والتبصر، والأخذ بعين الإعتبار الواقع المأساوي لأكثرية اللبنانيين، لاسيما أبناء الجنوب، رغم الغياب شبه الكامل للدولة اللبنانية.    
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