"لقاء معراب": استعادة ناقصة لمشهدية "لقاء البريستول"

لم تغب أصداء لقاء معراب السبت الماضي عن المشهد السياسي امس وكثرت التحليلات لتقييم ما حصل، خصوصا في ظل اعتبار بعض المؤيدين لـ"اللقاء" ان توصياته بدت بمثابة رافعة داخلية لكسر أحادية التصرف والتفاوض والموقف من مجريات الوضع القائم في الجنوب ، في حين اعتبر البعض الاخر ان " اللقاء" بدا بمثابة استعادة ناقصة لمشهدية " لقاء البريستول" الذي جمع اطياف المعارضة عام 2005.

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وكتب معروف الداعوق في" اللواء": لم يكن لقاء المعارضة التضامني الذي انعقد في معراب كما خطط له المنظمون، وانما أتى دون التوقعات. عكس تدني مستوى التمثيل في هذا اللقاء، تباعد المعارضة في ما بينها.

تجنب مكونات المعارضة الاساسية الحضور او المشاركة بتمثيل وازن في اللقاء، واعطاء فرصة ثمينة لتزعم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للمعارضة، مايعني ان هؤلاء يرفضون زعامة الاخير للمعارضة،ويفضلون التعاطي معه على اساس انه احد قادة المعارضة، وليس زعيمها.

كما انكشف فشل جعجع في صياغة تحالفات سياسية مع أي من الاحزاب والتيارات الوازنة في البلد، جراء السياسات والاساليب الملتوية والفوقية التي اتبعها طوال السنوات الماضية، والابتعاد عن الحلفاء السابقين او الانقلاب عليهم لحسابات ومصالح ضيقة،كما حصل من خلال تفاهم معراب مع العماد ميشال عون، الذي كان هدفه الأساس قطع الطريق على وصول سليمان فرنجية للرئاسة.

وكتبت ندى ايوب في" الاخبار": شكّل اللقاء الذي بدأ أقرب إلى لقاء مسؤولين حزبيين من الصف الثالث اختباراً عملياً لعدم قدرة «الحكيم» على تزعّم المعارضة. فخطا خطوته الناقصة مغامراً ليس بصورة القوات فحسب، وإنّما بـ«قوى المعارضة» التي ستتحمل عبء تداعيات هذا اللقاء على جبهتها المزمع تشكيلها. كان جعجع وحيداً، محاطاً فقط بحزب «الأحرار» وشخصيات فاقدة للوزن والتأثير وممثلين عن المعتذرين من الصفين الثاني والثالث، ووجوه غير معروفة وأخرى مرّ عليها الزمن.

الغائب الأول كان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ونواب كتلته، وكذلك فعل الرئيس ميشال سليمان الذي أوفد الوزيرة السابقة أليس شبطيني، والنائبان الحليفان ميشال معوّض ونعمت أفرام اللذان تصرّفا كمرشحين لرئاسة الجمهورية، وأوفدا ممثلَين عنهما. أما فارس سعيد، صقر اللقاءات المُعارضة من «قرنة شهوان» إلى «البريستول» ولقاء «سيدة الجبل»، فمقاطعته كانت معروفة بسبب علاقته السيئة مع القوات نتيجة سلوك جعجع التفرّدي، منذ عام 2018، عندما وقّع «اتفاق معراب» مع التيار الوطني الحرّ، وقرأ فيه سعيد هيمنة ثنائية حزبية على الصوت المسيحي.

على ضفّة الحزب التقدّمي الاشتراكي، المُقاطعة تحصيل حاصل «رفضاً لهذا النوع من الاصطفافات، وكذلك للخطاب التحريضي الطابع». أما سنياً، فقد تجدّدت الخيبة، بغياب رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والنائبين السابقين مصطفى علوش وأحمد فتفت، فحاول جعجع الاستعاضة عن المقاطعة السنية بإحاطة نفسه بـ «تريو» أشرف ريفي ووضاح الصادق وفؤاد مخزومي، أما «التغييريون» فلم يحضر منهم سوى الصادق وحده.