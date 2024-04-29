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لبنان

بقوة السلاح.. سرقة على كورنيش الميناء البحري في طرابلس

Lebanon 24
29-04-2024 | 00:15
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تعرّض المدعو "م.ر" (لبناني) للسرقة بقوة السلاح من قبل مجهولين بعدما اعترضوا طريقه على كورنيش الميناء البحري مقابل فخارة في طرابلس ليتم الاعتداء عليه وضربه بكعب مسدس وسلبه دراجته النارية وفرارهم الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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سرقة

سلاح

طرابلس

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