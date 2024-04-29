بقوة السلاح.. سرقة على كورنيش الميناء البحري في طرابلس

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تعرّض المدعو "م.ر" (لبناني) للسرقة بقوة السلاح من قبل مجهولين بعدما اعترضوا طريقه على كورنيش الميناء البحري مقابل فخارة في طرابلس ليتم الاعتداء عليه وضربه بكعب مسدس وسلبه دراجته النارية وفرارهم الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".