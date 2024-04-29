إشكالان في الميناء والمنية.. هكذا وقعا

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وقع اشكال كبير داخل أحد المقاهي في مدينة الميناء كورنيش البحر ما أدى إلى وقوع إصابات وتحطيم محتويات المقهى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور حضرت القوى الامنية وضربت طوقا امنيا.إلى ذلك، وقع اشكال مساء أمس الأحد في منطقة المنية بين افراد من عائلة آل "ناظر" تطور الى اطلاق نار في الهواء ليتم تطويق الاشكال لاحقاً من دون وقوع إصابات؟وعُلم بإن الاشكال ناتج عن خلافات عائلية.