عمليات البحث عن المفقودين مستمرة على شاطئ الرملة البيضاء

تفقد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، مساء أمس، عمليات البحث المستمرة منذ عصر يوم السبت عن شابين سوريين كانا قد فقدا أثناء ممارسة رياضة السباحة قبالة شاطئ الرملة البيضاء، حيث سُجّلت حالات غرق عدة بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة التيار المائي.

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وكان عناصر وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني والمراكز البرية المجاورة قد تمكنوا أمس الأول، من انتشال غريق سوري فارق الحياة، فتم نقل جثته إلى مستشفى "الزهراء" عقب حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

كما قدم المسعفون الإسعافات الأولية اللازمة لشاب فلسطيني انقذه رفاقه من الغرق.

وكان عناصر وحدة الإنقاذ البحري قد استعانوا بمسيّرة Drone وزورق الإنقاذ البحري لإجراء مسح شامل، بحثاً عن الشابين السوريين اللذين ما زالا في عداد المفقودين.





وأعطى العميد خطار توجيهاته للعناصر لجهة ضرورة مواصلة عمليات البحث على طول الشاطئ واستكمال المسح الشامل، برًا وبحرًا وجوًا، الى أن يتم العثور على المفقودين.





وشدد خطار على المواطنين والمقيمين لجهة ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر عند التوجه إلى الشاطئ، او الى ضفاف الانهر والبحيرات، وسط هذه الظروف المناخية المتقلبة والتقيّد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني والاتصال على رقم الطوارئ 125 للتبليغ عن أي طارئ.