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لبنان

إجراءات نوعية لـ "حزب الله" في الضاحية: "الجميع تحت المراقبة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-04-2024 | 01:15
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يستمر "حزب الله" بإجراءاته الامنية في الضاحية الجنوبية منذ اشهر طويلة وهو يعزز هذه الاجراءات وفق الحاجة والتطورات والمعلومات التي يحصل عليها، ويبدو ان الحزب قد عدل التعليمات الموجّهة الى عناصره.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "الخروقات الامنية" التي حصلت في الضاحية خلال المرحلة الماضية من خلال بعض الديبلوماسيين والغربيين دفعت الحزب الى التركيز على هذا النوع من الاعمال الامنية".
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وترى المصادر "ان التعليمات واضحة في الضاحية بضرورة العمل على التدقيق والتركيز على اي "عملية تسلل" قد تحصل من اي طرف اجنبي مهما كانت الاعتبارات".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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