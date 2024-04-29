تنسيق واضح بين "أمل" و" التيار" وكرة السلة بند اضافي

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لفت مصدر إستشاري الى أن التناغم الذي حصل في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي بين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل والنائب علي حسن خليل كان واضحاً جداً وظهر جلياً في المواقف المتناسقة والمتناغمة، وهو ليس وليد الصدفة لكون هناك لجنة تنسيق في الشؤون الإدارية والنيابية بين الطرفين غير معلنة وتعمل بعيداً عن الإعلام والأنظار لترتب المواقف من الإستحقاقات النيابية والإدارية وغيرها لمصلحة الطرفين.وقال: حتى الساعة أعطى التنسيق نتائج جيدة في إنتخابات المهندسين وتأجيل الانتخابات البلدية والإختيارية ، كما أن هناك تناغما جديدا يحصل للتحضير لإنتخابات الأطباء.المصدر أشار الى أن إنتخابات "الإتحاد اللبناني لكرة السلة" في تشرين المقبل ستكون أجواؤه حامية وربما يستطيع "التيار" و"حركة أمل" حسمه مجدداً لصالح الرئيس الحالي أكرم الحلبي إذا إستمرت هذه اللجنة التنسيقية بهذه الفاعلية.