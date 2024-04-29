Advertisement

لبنان

تحفظات جبيلية على مقاطعة سعيد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-04-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1193188-638499765406245730.jpeg
Doc-P-1193188-638499765406245730.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر مصدر سياسي جبيلي أن شخصيات جبيلية تتعاطى الشأن العام، عبرت عن عدم رضاها على عدم تلبية النائب السابق فارس سعيد الدعوة الى "لقاء معراب" السبت الفائت.
وإعتبرت الشخصيات الجبيلية "أن الفيديو الذي نشره  سعيد وبرر فيه عدم حضوره اللقاء "تحت عنوان أن الطائف وتطبيقه هو الأساس للسير بالقرارات الدولية الخاصة بلبنان" لم يكن مقنعاً أبداً لكون كل من حضر الى معراب يؤمن إيماناً تاماً بإتفاق الطائف بغض النظر عن الأفكار والتطورات الأخرى التي يطرحها البعض منهم ، خصوصا وأن القوات والكتائب وكتلة التجدد وتحالف التغيير هم الأساس في لقاء معراب بشأن القرار 1701 ويؤمنون بالطائف كأساس لحل كل الإشكاليات السياسية اللبنانية".
Advertisement
وقد تردد ان النائبة ستريدا جعجع سعت الى اقناع سعيد  خلال اتصال هاتفي بالمشاركة في المؤتمر.
يذكر ان العلاقة بين سعيد و" القوات اللبنانية" تشهد شبه قطيعة منذ العام 2018، عندما اعترض سعيد على "اتفاق معراب" بين " القوات" و"التيار الوطني الحرّ".




المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:25 | 2024-04-29
05:45 | 2024-04-29
05:43 | 2024-04-29
05:43 | 2024-04-29
05:39 | 2024-04-29
05:37 | 2024-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24