تحفظات جبيلية على مقاطعة سعيد

Advertisement

ذكر مصدر سياسي جبيلي أن شخصيات جبيلية تتعاطى الشأن العام، عبرت عن عدم رضاها على عدم تلبية النائب السابق فارس سعيد الدعوة الى "لقاء معراب" السبت الفائت.وإعتبرت الشخصيات الجبيلية "أن الفيديو الذي نشره سعيد وبرر فيه عدم حضوره اللقاء "تحت عنوان أن الطائف وتطبيقه هو الأساس للسير بالقرارات الدولية الخاصة بلبنان" لم يكن مقنعاً أبداً لكون كل من حضر الى معراب يؤمن إيماناً تاماً بإتفاق الطائف بغض النظر عن الأفكار والتطورات الأخرى التي يطرحها البعض منهم ، خصوصا وأن القوات والكتائب وكتلة التجدد وتحالف التغيير هم الأساس في لقاء معراب بشأن القرار 1701 ويؤمنون بالطائف كأساس لحل كل الإشكاليات السياسية اللبنانية".وقد تردد ان النائبة ستريدا جعجع سعت الى اقناع سعيد خلال اتصال هاتفي بالمشاركة في المؤتمر.يذكر ان العلاقة بين سعيد و" القوات اللبنانية" تشهد شبه قطيعة منذ العام 2018، عندما اعترض سعيد على "اتفاق معراب" بين " القوات" و"التيار الوطني الحرّ".