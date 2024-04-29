أسامة سعد يغيب عن المشهد

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مند اندلاع معركة "طوفان الاقصى" كان لافتا غياب قوى سياسية لبنانية وفلسطينية عن المشهد السياسي ومنها النائب اسامة سعد.وبحسب مصادر مطلعة فإن سعد، المعروف بمواقفه الحاسمة من القضية الفلسطينية، غاب هذه المرة بشكل شبه كامل عن حدث مثل الذي يحصل في فلسطين وقد يعود الامر لخلافه مع "حزب الله" منذ سنوات".وتضيف المصادر "ان سعد تلقى نصائح من مقربين وناشطين في الشارع الصيداوي بضرورة عدم الغياب في مثل هذه التطورات لان أنصاره واهالي صيدا تحديدا يرغبون بأن يكون له موقف وحضور لافت كما كان يحصل في السابق".