Advertisement

لبنان

أسامة سعد يغيب عن المشهد

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-04-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1193195-638499775304754752.jpg
Doc-P-1193195-638499775304754752.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مند اندلاع معركة "طوفان الاقصى" كان لافتا غياب قوى سياسية لبنانية وفلسطينية عن المشهد السياسي ومنها النائب اسامة سعد.
وبحسب مصادر مطلعة فإن سعد، المعروف بمواقفه الحاسمة من القضية الفلسطينية، غاب هذه المرة بشكل شبه كامل عن حدث مثل الذي يحصل في فلسطين وقد يعود الامر لخلافه مع "حزب الله" منذ سنوات".
Advertisement
وتضيف المصادر "ان سعد تلقى نصائح من مقربين وناشطين في الشارع الصيداوي بضرورة عدم الغياب في مثل هذه التطورات لان أنصاره واهالي صيدا تحديدا يرغبون بأن يكون له موقف وحضور لافت كما كان يحصل في السابق".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:25 | 2024-04-29
05:45 | 2024-04-29
05:43 | 2024-04-29
05:43 | 2024-04-29
05:39 | 2024-04-29
05:37 | 2024-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24