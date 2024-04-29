حضور نائب "وسطي" محط انتقاد

توقفت اوساط سياسية عند مشاركة نائب يقدم نفسه وسطيا وأنه يتحرك بمرونة بين الجميع وأنه قريب من القوى السياسية كافة، في لقاء معراب السبت، لتشير إلى أن لحظة تواجده على طاولة معراب شكلت استفزازا للاخرين، معتقدة أن صورته في المؤتمر سوف تنعكس سلبا على دوره في المستقبل.

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