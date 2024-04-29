مع توالي الازمات الاقتصادية… كيف تسافرون الى دول العالم مجانًا؟

إذا كنت ترغب في السفر حول العالم للسياحة أو البحث عن فرصة عمل، وليس لديك الكثير من المال وتقوم بالكاد بدفع فواتيرك، فلا تيأس! كل ما عليك فعله هو اتخاذ بعض الخطوات التي ستساعدك على السفر بأقل التكاليف او حتى بشكل مجاني. فالسياحة المجانية ليست دعاية خادعة، بل هي حلم يمكن تحقيقه. والأمر ليس سراً، فهناك بعض المواقع أو التطبيقات التي تتيح إقامة مجانية، وأحيانا بأجور، في معظم الوجهات السياحية بالعالم في مقابل تطوع أو عمل بسيط.

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العمل في الخارج

موقع "Workway.info" يوفر لزائريه أكثر من 36 ألف مكان للمبيت بين منزل ومزرعة و"هوستل"، وكثير من أنواع المبيت المختلفة، في مقابل أجر يمنحك إياه أصحاب تلك الأماكن نظير مساعدتهم في الزراعة على سبيل المثال.



إقامة للمساعدة

موقع "Helpstay" هو للأعمال غير مدفوعة الأجر، ولكنها أبسط وأقل جهد بالتبعية، ويعرض هذا الموقع بعض الفرص للتطوع في مؤسسات خيرية وتعليمية جيدة، وهي فرصة مناسبة للحصول على منح تدريبية مع شهادات وخبرة.

سفر للمتخصصين

موقع "Worldpackers"، المتوفر أيضا بتطبيق عبر الهاتف، يوفر خدمات لأكثر من مليون شخص، لكنه للمتخصصين والمحترفين في مجالات البرمجة وتصميم المواقع والهندسة الزراعية وغيرها من التخصصات المختلفة، فهو لأعمال حقيقية وفرصة تدريب جيدة بخبرة وسفر ممتع في الوقت نفسه.

إقامة مجانية مقابل صمتك

موقع "Freelygivenretreats.org" لمحبي التأمل، يوفر الموقع عروضاً لمراكز التأمل التي تستقبل زائريها مجاناً، وعليك قراءة الشروط جيداً، فبعض هذه المراكز للعلاج بالصمت، حيث تطلب الصمت لمدة أسبوع مثلا، أو بعضها يقدم أطعمة نباتية فقط، لذا يجب قراءة كل ما يتعلق بالمركز قبل الانضمام لمثل هذه الأماكن الخلابة في طبيعتها، ولكن إن لم تكن من هواة التأمل على أنواعه فاعتبرها ممنوعة عليك.

حجز بطاقة الطيران

بقي شيء واحد تعتبره عقبة في طريقك، وهو حجز بطاقة الطيران، لكن تطبيق "Hitchhiker" يوفر لك بعض المال عن طريق مساعدة أشخاص على شحن حقائبهم معك في مقابل مادي، ولكن عليك التأكد مما ستحمله، حيث يحق لك الاطلاع على محتويات الحقيبة التي ستحملها، ولتضمن ذلك يجب التسجيل في الموقع بتاريخ رحلتك قبل وقت كافٍ حتى تحصل على عروض جيدة للشحن.