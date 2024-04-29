24
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البلديات تنشط امنيا وبيئيا وتعود إلى "الرشّ"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-04-2024
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
في اطار المساعي الامنية لضبط عمليات السلب على الطرقات العامة، بدأت الشرطة البلدية في اكثر من منطقة عمليات انتشار ليلة عبر دوريات ثابتة ومتنقلة على الاوتوسترادات الاساسية.
وبحسب مصادر مطلعة فقد بدأت بلدية الشويفات انتشارا على الطريق المؤدي من دوار خلدة بإتجاه المطار وذلك بالتوازي مع اجراءات مماثلة اتخذتها شرطة بلديات الضاحية الجنوبية.
Advertisement
وبحسب المصادر فإن كل ما يحصل هو في اطار قرار امني واضح بضبط الامن ومنع تفلت الاوضاع في ظل انتشار ظاهرة السرقة بقوة السلاح على الطرقات الاساسية.
كذلك كان لافتاً قيام بعض البلديّات بعد التمديد للمجالس البلديّة، برشّ المبيدات، بعد تكاثر الحشرات، علماً أنّ معظمها توقّف عن تقديم هذه الخدمة للمواطنين، منذ العام 2019، بعد دخول البلاد في أزمة إقتصاديّة، وغلاء المواد المضادة للحشرات، إضافة إلى المحروقات.
وفي سياق متصل، قال احد رؤساء البلديات إنّ التمديد للمجالس، يُعتبر مشكلة بالنسبة لبعض رؤساء البلديّات، لأنّهم يتوّلون مسؤوليّة بلديّة أو إثنتين أو أكثر في الوقت عينه.
وأضاف أنّ هذا الامر حصل بسبب إستقالات رؤساء بلديّات، فأسنِدت المهمّة إلى رؤساء آخرين لتغطيّة الفراغ، لكن هذا الأمر يُشكل ضغطاً كبيراً بالنسبة للبعض، فيما يجب أنّ يكون لكلّ بلديّة رئيس واحد وأعضاء مجلس، كيّ يسير العمل بشكل أسهل.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"بحبك كتير".. فنان سوري شهير يطلب يد النجمة بلقيس فتحي للزواج على الهواء مباشرة
Lebanon 24
"بحبك كتير".. فنان سوري شهير يطلب يد النجمة بلقيس فتحي للزواج على الهواء مباشرة
09:56 | 2024-04-28
28/04/2024 09:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في الدورة.. هذا ما حصل مساء اليوم
Lebanon 24
توتر كبير في الدورة.. هذا ما حصل مساء اليوم
14:32 | 2024-04-28
28/04/2024 02:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إمارات رزق "بديعة" تفاجئ الجميع.. تعرّضت للخيانة وللإجهاض خلال التصوير وهذه قيمة ثروتها
Lebanon 24
إمارات رزق "بديعة" تفاجئ الجميع.. تعرّضت للخيانة وللإجهاض خلال التصوير وهذه قيمة ثروتها
09:04 | 2024-04-28
28/04/2024 09:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "غرفة عمليات" قرب لبنان.. ماذا يجري داخلها؟
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "غرفة عمليات" قرب لبنان.. ماذا يجري داخلها؟
08:00 | 2024-04-28
28/04/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت في طقس أيار: منفخض يحمل أمطاراً مع برق ورعد سيضرب لبنان.. وسيستمرّ حتى هذا الموعد!
Lebanon 24
مُفاجآت في طقس أيار: منفخض يحمل أمطاراً مع برق ورعد سيضرب لبنان.. وسيستمرّ حتى هذا الموعد!
06:45 | 2024-04-28
28/04/2024 06:45:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:25 | 2024-04-29
ميقاتي يرأس اجتماعا لبحث ملف النازحين السوريين في السرايا
05:45 | 2024-04-29
سليمان: قوة الجيوش لا تقاس فقط بنوعية الاسلحة
05:43 | 2024-04-29
سليم التقى الوزير السابق يوسف سلامة
05:43 | 2024-04-29
بالصور: إليكم مواعيد دفع رسوم السير لسنة 2024
05:39 | 2024-04-29
بُشرى لـ"عمال لبنان".. أموالٌ ستصلهم وهذه الجهة ستقدمها
05:37 | 2024-04-29
وزيرا الاعلام والاتصالات يزوران الراعي في بكركي
فيديو
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
29/04/2024 13:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
29/04/2024 13:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
02:07 | 2024-04-25
29/04/2024 13:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24