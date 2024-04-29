البلديات تنشط امنيا وبيئيا وتعود إلى "الرشّ"

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في اطار المساعي الامنية لضبط عمليات السلب على الطرقات العامة، بدأت الشرطة البلدية في اكثر من منطقة عمليات انتشار ليلة عبر دوريات ثابتة ومتنقلة على الاوتوسترادات الاساسية.وبحسب مصادر مطلعة فقد بدأت بلدية الشويفات انتشارا على الطريق المؤدي من دوار خلدة بإتجاه المطار وذلك بالتوازي مع اجراءات مماثلة اتخذتها شرطة بلديات الضاحية الجنوبية.وبحسب المصادر فإن كل ما يحصل هو في اطار قرار امني واضح بضبط الامن ومنع تفلت الاوضاع في ظل انتشار ظاهرة السرقة بقوة السلاح على الطرقات الاساسية.كذلك كان لافتاً قيام بعض البلديّات بعد التمديد للمجالس البلديّة، برشّ المبيدات، بعد تكاثر الحشرات، علماً أنّ معظمها توقّف عن تقديم هذه الخدمة للمواطنين، منذ العام 2019، بعد دخول البلاد في أزمة إقتصاديّة، وغلاء المواد المضادة للحشرات، إضافة إلى المحروقات.وفي سياق متصل، قال احد رؤساء البلديات إنّ التمديد للمجالس، يُعتبر مشكلة بالنسبة لبعض رؤساء البلديّات، لأنّهم يتوّلون مسؤوليّة بلديّة أو إثنتين أو أكثر في الوقت عينه.وأضاف أنّ هذا الامر حصل بسبب إستقالات رؤساء بلديّات، فأسنِدت المهمّة إلى رؤساء آخرين لتغطيّة الفراغ، لكن هذا الأمر يُشكل ضغطاً كبيراً بالنسبة للبعض، فيما يجب أنّ يكون لكلّ بلديّة رئيس واحد وأعضاء مجلس، كيّ يسير العمل بشكل أسهل.