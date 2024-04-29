Advertisement

لبنان

البلديات تنشط امنيا وبيئيا وتعود إلى "الرشّ"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-04-2024 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1193203-638499787091112385.jpg
Doc-P-1193203-638499787091112385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في اطار المساعي الامنية لضبط عمليات السلب على الطرقات العامة، بدأت الشرطة البلدية في اكثر من منطقة عمليات انتشار ليلة عبر دوريات ثابتة ومتنقلة على الاوتوسترادات الاساسية.
وبحسب مصادر مطلعة فقد بدأت بلدية الشويفات انتشارا على الطريق المؤدي من دوار خلدة بإتجاه المطار وذلك بالتوازي مع اجراءات مماثلة اتخذتها شرطة بلديات الضاحية الجنوبية.
Advertisement
وبحسب المصادر فإن كل ما يحصل هو في اطار قرار امني واضح بضبط الامن ومنع تفلت الاوضاع في ظل انتشار ظاهرة السرقة بقوة السلاح على الطرقات الاساسية.
كذلك كان لافتاً قيام بعض البلديّات بعد التمديد للمجالس البلديّة، برشّ المبيدات، بعد تكاثر الحشرات، علماً أنّ معظمها توقّف عن تقديم هذه الخدمة للمواطنين، منذ العام 2019، بعد دخول البلاد في أزمة إقتصاديّة، وغلاء المواد المضادة للحشرات، إضافة إلى المحروقات.
وفي سياق متصل، قال احد رؤساء البلديات إنّ التمديد للمجالس، يُعتبر مشكلة بالنسبة لبعض رؤساء البلديّات، لأنّهم يتوّلون مسؤوليّة بلديّة أو إثنتين أو أكثر في الوقت عينه.
وأضاف أنّ هذا الامر حصل بسبب إستقالات رؤساء بلديّات، فأسنِدت المهمّة إلى رؤساء آخرين لتغطيّة الفراغ، لكن هذا الأمر يُشكل ضغطاً كبيراً بالنسبة للبعض، فيما يجب أنّ يكون لكلّ بلديّة رئيس واحد وأعضاء مجلس، كيّ يسير العمل بشكل أسهل.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:25 | 2024-04-29
05:45 | 2024-04-29
05:43 | 2024-04-29
05:43 | 2024-04-29
05:39 | 2024-04-29
05:37 | 2024-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24