"دولار الكهرباء" بـ100 ألف؟

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اشتكى العديد من المواطنين من جباة كهرباء، يعمدون إلى احتساب الدولار، في أثناء الجباية، على سعر 100 ألف ليرة.والجدير بالذكر أنّ وزارة الطاقة والمياه حدّدت سعر الدولار الواحد بـ89500 ليرة، ما يطرح علامات إستفهام كثيرة عن عمل الجُباة، وإنّ كانوا يحتسبون سعر الصرف بـ100 ألف، لتحقيق بعض الأرباح".