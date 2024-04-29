ضو: العراضات العسكرية لأي ميليشيا مرفوضة

كتب النائب مارك ضو على منصة "إكس": "الظهور المسلّح في عكار خلال تشييع الجماعة الإسلامية لعناصرها، يضرب مبدأ الدولة والشرعية والسيادة. العراضات العسكرية لأي ميليشيا مرفوضة في أي منطقة في لبنان. لا أمان ولا أمن إلا بوحدة السلاح تحت ظل وقرار الدولة والمؤسسات الشرعية حصراً".

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