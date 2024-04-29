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لبنان

ياسين: نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسية لم تظهر بعد

Lebanon 24
29-04-2024 | 02:24
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اعتبر وزير البيئة ناصر ياسين ان نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورني لم تظهر بعد، إلّا انها تصب ضمن المحاولات الأوروبية والامريكية التي تساهم بالتعاون مع الدبلوماسية اللبنانية في حماية البلاد من توسع الاعتداءات الإسرائيلية.
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وجدد ياسين في حديث الى صوت كل لبنان، التأكيد على ان لبنان متمسك بمفتاح السلام فيما الجانب الاسرائيلي هو الذي يواصل المنحى التصاعدي لاعتداءاته.
 
 
ورداً على سؤال حول الظّهور المسلّح للجماعة الإسلامية، وصفها ياسين بغير الحضارية، مشدداً على وجوب ضبط النفس في هذه اللحظة الحرجة على حدودنا الجنوبية وفي الداخل ايضاً لافتاً الى كثرة الملفات الشائكة.
وفي ملف النّزوح السّوري، تحدث ياسين عن زخم غير مسبوق بعد ان رفع لبنان الصوت عالياً، بالتزامن مع مؤشرات سلبية عدّة منها انخفاض التمويل الإنساني للنازحين الى النصف في العام 2023، وهذا دليل الى تراجع الاهتمام الدولي بهم.
وشدد ياسين على ان العودة ستبقى شبه معدومة والملف سيبقى في حلقة مفرغة، إلاً في حال وافق المجتمع الدولي على إعطاء المساعدات للنازحين في بلادهم لتسريع عملية العودة على ان تستكمل بخطوات لاحقة كإعادة الاعمار ومشاريع النهوض في سوريا.
 
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