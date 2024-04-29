يزوران تراخيص حفر آبار في صور.. هذا مصيرهما

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أوقفت احدى الدوريات الأمنية منذ نحو شهر المدعو "ع.ب.ع" في صور لتورطه بتزوير عشرات تراخيص حفر الابار ولاحقا تم توقيف شريكه المدعو ع.م في صور ايضا لضلوعه في ملف تزوير التراخيص، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ومن خلال التحقيق معهما اعترف الأول بقيامه بتزوير التراخيص أما الثاني فاعترف بدفع رشاوى بهدف تسهيل عملية حفر تلك الآبار، وقد تم لاحقا توقيف عدة اشخاص بجرم تقاضي الرشاوى من قبل القضاء المختص.