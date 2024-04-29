Advertisement

لبنان

يزوران تراخيص حفر آبار في صور.. هذا مصيرهما

Lebanon 24
29-04-2024 | 02:26
A-
A+
Doc-P-1193210-638499799148267166.jpg
Doc-P-1193210-638499799148267166.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت احدى الدوريات الأمنية منذ نحو شهر المدعو  "ع.ب.ع" في صور لتورطه بتزوير عشرات تراخيص حفر الابار ولاحقا تم توقيف شريكه المدعو ع.م في صور ايضا لضلوعه في ملف تزوير التراخيص، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

 ومن خلال التحقيق معهما اعترف الأول بقيامه بتزوير التراخيص أما الثاني فاعترف بدفع رشاوى بهدف تسهيل عملية حفر تلك الآبار، وقد تم لاحقا توقيف عدة اشخاص بجرم تقاضي الرشاوى من قبل القضاء المختص.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:25 | 2024-04-29
05:45 | 2024-04-29
05:43 | 2024-04-29
05:43 | 2024-04-29
05:39 | 2024-04-29
05:37 | 2024-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24