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لبنان

الصادق: الظهور المسلح الداخلي لا يخدم سوى إسرائيل

Lebanon 24
29-04-2024 | 02:44
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كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "لا يخدم الظهور المسلح الداخلي سوى إسرائيل، فالرصاص والقذائف الصاروخية العشوائية سقطت في عكار البعيدة مئات الكيلومترات عن القدس، وأصابت لبنانيين وأظهرت مجدداً الإصرار على دقّ المسمار تلو المسمار في نعش الدولة. مسؤولية أساسية تتحملها الجماعة الاسلامية مع إصرارها على ظهور مسلح غير مبرر في شوارع بيروت سابقا وعكار بالأمس".
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