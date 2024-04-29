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لبنان

مستجدات الجبهة الجنوبية: اطلاق صواريخ من لبنان باتجاه اسرائيل و"القسّام" تتبنى!

Lebanon 24
29-04-2024 | 02:51
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أعلنت كتائب القسام قصف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 "معسكر جيبور" شمال فلسطين من جنوب لبنان برشقة صاروخية مركزة.
 
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24"، بأن 35 صاروخا جرى اطلاقهم صباح اليوم، من جنوبي لبنان تجاه إسرائيل، حيث تم اعتراض عدد منها.
 
 
وعلى الاثر دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومستوطنات محيطة شمالي إسرائيل.
 
الى ذلك، أطلق الطيران المسّير الاسرائيلي صاروخين بإتجاه محيط "الملعب" في بلدة عيتا الشعب.
 
 
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وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور عن تعرض اطراف بلدتي علما الشعب والناقورة فجرًا لقصف مدفعي معاد متقطع تزامن مع إطلاق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف بلدات زبقين وياطر وكفرا. 
 

وكان الطيران الحربي المعادي أغار قبيل منتصف الليل على بلدات طيرحرفا  ومروحين والناقورة وجبل بلاط ما ادى الى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والبنى التحتية والمنازل.

وشنّ عند منتصف الليل، غارة على بلدة عيتا الشعب في القطاع الاوسط وكانت أشد من غيرها دويًا إذ سمع صوتها في ارجاء الجنوب وأدت الى اضرار كبيرة  في الممتلكات  والمزروعات. 
 

كما استمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط الازرق في الجنوب. 
وأطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه مراكب الصيادين في ميناء الناقورة البحري.
 
 
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