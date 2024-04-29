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لبنان

توقيف عصابة في البداوي... تُزوّر مستندات ومعاملات رسميّة!

Lebanon 24
29-04-2024 | 03:21
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول أشخاص مجهولين يؤلّفون عصابة ويقومون بتزوير معاملات ومستندات رسميّة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّاتهم، وهم كل من: خ. ع. (من مواليد العام ۱۹۷۹، لبناني) ب. د. (من مواليد العام ۱۹۷۳، لبناني) يوجد في حقّهما مذكرات توقيف بجرم تزوير واحتيال.
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بتاريخ 18-4-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة بكمينٍ محكم في محلّة البدّاوي.

بتفتيشهما، ضبط بحوزتهما أربعة أختام مزوّرة، مستندات ومعاملات رسمية مزوّرة، ومبلغ 800 دولار أميركي مزيّف.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما، بتواريخ سابقة، بتزوير بيانات قيد إفراديّة لبنانية لعائلات من الجنسيّة السّورية.

أجري المقتضى القانوني في حقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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