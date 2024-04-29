أمطار غزيرة وبرق ورعد... منخفض جوي يصل لبنان في هذا الموعد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة، مع احتمال تساقط حبات البرد.-الحال العامة: منخفض جوي متوسط الفعالية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، يؤدي إلى أجواء سديمية وأمطار متفرقة غزيرة أحيانا مع احتمال تساقط حبات البرد يرافقها عواصف رعدية، ويستمر تأثيره حتى يوم الخميس حيث ينحسر تدريجيا.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و٢٤، في طرابلس بين 13 و 23 وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.تحذيرمن سوء الرؤية على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب ومن خطر الانزلاق على الطرق بسبب الامطار.الإثنين: غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات مع رطوبة مرتفعة واستقرار في درجات على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، تهطلل امطار متفرقة تشتد غزارتها ابتداء من بعد الظهر بخاصة في المناطق الداخلية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات البرد.الثلاثاء: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة، مع احتمال تساقط حبات البرد.الأربعاء: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد بخاصة على الجبال وفي الداخل، وتتراجع حدتها اعتبارا من الليل.الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة وأمطار خفيفة صباحا في المناطق الشمالية.-الحرارة عل الساحل من 20 الى 24 درجة، فوق الجبال من 15 الى 19 درجة، في الداخل من 15 الى 27 درجة.-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، جنوبية الى جنوبية غربية ليلا ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.-الانقشاع: سيء إجمالا بسبب الضباب الكثيف.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 95%-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء: 21 درجة.-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 5,52-ساعة غروب الشمس: 19,19