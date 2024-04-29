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لبنان

ميقاتي يرأس اجتماعا لبحث ملف النازحين السوريين في السرايا

Lebanon 24
29-04-2024 | 04:25
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يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لبحث ملف النازحين السوريين في هذه الاثناء في السرايا، يشارك فيه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فريسن.
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