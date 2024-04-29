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لبنان

انتشار كثيف للجيش في التبانة

Lebanon 24
29-04-2024 | 04:55
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ينفذ الجيش انتشارا كثيفا منذ صباح اليوم لإثنين في احياء وشوارع منطقة التبانة في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  

وبحسب المعلومات فان هذا الانتشار هو طبيعي ويأتي من ضمن التدريبات التي تقوم بها وحدات الجيش في اعادة التمركز والانتشار.
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الجيش

التبانة

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