انتشار كثيف للجيش في التبانة

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ينفذ الجيش انتشارا كثيفا منذ صباح اليوم لإثنين في احياء وشوارع منطقة التبانة في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وبحسب المعلومات فان هذا الانتشار هو طبيعي ويأتي من ضمن التدريبات التي تقوم بها وحدات الجيش في اعادة التمركز والانتشار.