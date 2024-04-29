لليوم الثالث سوق الخضار في مخيم عين الحلوة مُقفل.. لهذا السبب

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لليوم الثالث على التوالي، أغلق سوق الخضار في مخيم عين الحلوة، احتجاجاً على جريمة قتل الشاب عبد الباسط سرحان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وترددت أنباء غير مؤكدة عن قرب الوصول لاتفاق يقضي بتسليم المتهمين من آل عوض ودفن الضحية سرحان.وأقدم أفراد من عائلة "عوض" يوم الجمعة الماضي على قتل الشاب عبد الباسط سرحان، وهو ينتمي إلى حركة فتح، حيث جرى قتله عند مفترق سوق الخضار، على خلفية إشكالات سابقة.