Advertisement

لبنان

لليوم الثالث سوق الخضار في مخيم عين الحلوة مُقفل.. لهذا السبب

Lebanon 24
29-04-2024 | 04:58
A-
A+
Doc-P-1193294-638499897396596448.jpg
Doc-P-1193294-638499897396596448.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لليوم الثالث على التوالي، أغلق سوق الخضار في مخيم عين الحلوة، احتجاجاً على جريمة قتل الشاب عبد الباسط سرحان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وترددت أنباء غير مؤكدة عن قرب الوصول لاتفاق يقضي بتسليم المتهمين من آل عوض ودفن الضحية سرحان.
Advertisement

وأقدم أفراد من عائلة "عوض" يوم الجمعة الماضي على قتل الشاب عبد الباسط سرحان، وهو ينتمي إلى حركة فتح، حيث جرى قتله عند مفترق سوق الخضار، على خلفية إشكالات سابقة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:25 | 2024-04-29
05:45 | 2024-04-29
05:43 | 2024-04-29
05:43 | 2024-04-29
05:39 | 2024-04-29
05:37 | 2024-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24