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لبنان

خبرٌ من الضاحية.. ماذا حصل مع قافلة لـ"اليونيفيل"؟ (صورة)

Lebanon 24
29-04-2024 | 05:20
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انتشرت أنباء عن إعتراض مواطنين لبنانيين قافلة شاحنات تابعة لـ"قوات اليونيفيل" عند دوار "ميدان الشهداء" في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، ظهر اليوم الإثنين.
 
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بدورها، قالت معلومات "لبنان24" إنه لا صحة لمضمون الأنباء التي جرى تناقلها، مشيرة إلى أن القافلة كانت تمر من المنطقة المذكورة بمواكبة من الشرطة العسكرية، فيما كانت متجهة نحو طريق المطار.
 
وذكرت المصادر أن المحلة شهدت حادثاً بسيطاً لسيارة، وقد تم تجمهر المواطنين في المكان لمعاينة الحادثة، فيما أكملت القافلة التابعة للكتيبة الإسبانية مسارها باتجاه وجهتها المحددة.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ القافلة التي دخلت الضاحية، اضطرت سلوك الطريق الذي عبرته بسبب الحمولة الكبيرة وارتفاع الشاحنات. 
 
 
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