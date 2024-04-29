وزيرا الاعلام والاتصالات يزوران الراعي في بكركي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ظهر اليوم الإثنين، في الصرح البطريريكي في بكركي ، وزيري الاعلام والاتصالات زياد المكاري وجوني القرم ، ورئيس مجلس ادارة "تيلي لوميار" جال كلاسي.

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