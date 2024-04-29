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لبنان

وزيرا الاعلام والاتصالات يزوران الراعي في بكركي

Lebanon 24
29-04-2024 | 05:37
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ظهر اليوم الإثنين، في الصرح البطريريكي في بكركي ، وزيري الاعلام والاتصالات زياد المكاري وجوني القرم ، ورئيس مجلس ادارة "تيلي لوميار" جال كلاسي.
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لبنان

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