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لبنان

سليم التقى الوزير السابق يوسف سلامة

Lebanon 24
29-04-2024 | 05:43
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، الوزير السابق يوسف سلامة، وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
 

 
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لبنان

موريس سليم

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