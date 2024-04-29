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لبنان

بالصور: إليكم مواعيد دفع رسوم السير لسنة 2024

Lebanon 24
29-04-2024 | 05:43
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أصدر وزيرا الداخلية والبلديات والمالية بسام مولوي ويوسف خليل قرارا  مشتركًا يحمل الرقم 466 ، حددا بموجبه مواعيد دفع رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات والآليات والدراجات النارية لعام 2024، وفقا للتواريخ المبينة في جدول المواعيد.  
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ويتم الدفع بواسطة المصارف المحددة من قبل زارة المالية او في مراكز ادارة البريد (ليبان بوست) او في مراكز شركة  اون لاين لتحويل الاموال ش.م.ل  OMT  أو في مراكز شركات  BOB FINANCE  ،  WHISH MONEY ,  CASH MONEY  ، او في اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات في مختلف المناطق التابعة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات.
 
 
 
 
 
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