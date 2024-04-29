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لبنان
في السرايا.. إجتماعٌ لميقاتي بحث ملف النازحين السوريين
Lebanon 24
29-04-2024
|
06:23
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً لبحث ملف النازحين السوريين قبل ظهر اليوم في السرايا، شارك فيه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايجسن ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
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وتمّ خلال الاجتماع البحث في التعاون بين لبنان والمفوضية وسبل معالجة القضايا المتصلة بملف النازحبن.
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