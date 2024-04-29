Advertisement

لبنان

في السرايا.. إجتماعٌ لميقاتي بحث ملف النازحين السوريين

Lebanon 24
29-04-2024 | 06:23
A-
A+
Doc-P-1193308-638499939224059708.jpg
Doc-P-1193308-638499939224059708.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً لبحث ملف النازحين السوريين قبل ظهر اليوم في السرايا، شارك فيه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايجسن ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
Advertisement
 
وتمّ خلال الاجتماع البحث في التعاون بين لبنان والمفوضية وسبل معالجة القضايا المتصلة بملف النازحبن.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:03 | 2024-04-29
07:56 | 2024-04-29
07:53 | 2024-04-29
07:53 | 2024-04-29
07:46 | 2024-04-29
07:46 | 2024-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24