"مستشفى تحت الأرض" قرب لبنان.. ما علاقة "حزب الله"؟

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وأكدت الصحيفة أنّ العمليات تحت الأرض في "مركز الجليل الطبي" تعدّ واحدة من الأمثلة الصارخة على انقلاب الحياة في الشمال منذ بدء عمليات "حزب الله" يوم 8 تشرين الأول الماضي.ونقلت الصحيفة الأميركية ما غيّرته الحرب في طبيعة الحياة هناك، إذ ذكرت أنّ هدير الطائرات الحربية ورعد المدفعية المتقطع حلّ بديلاً عن أصوات الأطباء والممرضين والمرضى في ما وصفته بـ "المستشفى الكبير الأقرب إلى الحدود مع لبنان".كذلك، لفتت الصحيفة إلى أنّ الوصول إلى المركز العصبي بالمستشفى يتطلب تجاوز حواجز خرسانية يبلغ ارتفاعها 15 قدماً وأبواب متعددة ضد الانفجار ثم النزول عدة طوابق إلى مجمع تحت الأرض يشبه المتاهة.