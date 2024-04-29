وزير العدل التقى السفير الباكستاني.. وهذا ما جرى عرضه

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إلتقى وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، سفير الباكستان لدى لبنان سلمان أطهر، يرافقه المستشار القانوني للسفارة المحامي شادي خوري، وتطرّق اللقاء إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.بعد اللقاء، تحدّث السفير أطهر قائلاً: لقد قمتُ بزيارة الوزير الخوري وبحثتُ معه سبل تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي، كما قدمت مسودة اتفاقية تفاهم يجري التحضير للتوقيع عليها، ما يعزّز التعاون الثنائي في المجال الحقوقي.