رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي في بيروت الخميس

تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين بيروت يوم الخميس في 2 أيار المقبل، برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس. ويعقدان في السرايا الحكومية اجتماعاً يترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن ثم ينتقلان إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

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