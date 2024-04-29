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لبنان

رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي في بيروت الخميس

Lebanon 24
29-04-2024 | 07:34
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 تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين بيروت يوم الخميس في 2 أيار المقبل، برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس. ويعقدان في السرايا الحكومية اجتماعاً يترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن ثم ينتقلان إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.
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