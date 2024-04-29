توتر في الجنوب وتضرر عدد من المنازل... هذه آخر التطورات الميدانية هناك







وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الغارة الاولى استهدفت منزلاً في مطل الجبل يعود لآل العبدالله، أما الغارة الثانية فاستهدفت منزلاً لجهة وطى الخيام- وادي العصافير يعود لآل صفاوي.

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وأفيد أيضاً بسقوط قذيفتي مدفعية على طريق باب الثنية باتجاه الوزاني. شنّ الطيران الاسرائيلي، عصر اليوم الاثنين، غارتين على بلدة الخيام.وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الغارة الاولى استهدفت منزلاً في مطل الجبل يعود لآل العبدالله، أما الغارة الثانية فاستهدفت منزلاً لجهة وطى الخيام- وادي العصافير يعود لآل صفاوي.وأفيد أيضاً بسقوط قذيفتي مدفعية على طريق باب الثنية باتجاه الوزاني.

كذلك، اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على دفعتين مستهدفا اطراف بلدتي كفرحمام والهبارية. واغار أيضا على صنوبر راشيا الفخار والسلامية.







وأفيد عن تضرر العديد من المنازل في بلدة الفرديس المجاورة في منطقة حاصبيا من شدة الانفجارات.





بالمقابل، أطلقت رشقة صاروخية من جنوب لبنان بإتجاه موقع المطلة.